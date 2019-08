Moradores do bairro acharam o corpo em uma área de mata na tarde desta sexta-feira (9)

O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta sexta-feira (9) na Rua Baguari, no bairro Taquari. O corpo estava sem cabeça, com as mãos amarradas e com perfurações, provavelmente causadas por faca.

A Polícia Militar foi chamada depois que moradores do bairro acharam o corpo em uma área de mata. A polícia isolou a área para o trabalho da perícia.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a DHPP já iniciou as investigações. Até a publicação dessa matéria, a cabeça da vítima ainda não havia sido encontrada.

De acordo com a polícia o crime pode ter sido motivado pela guerra das facções por disputa de territórios e tráfico de drogas.

