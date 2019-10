Mais um crime bárbaro aconteceu na região do Juruá, desta vez na Cidade de Guajará que fica na divisa dos Estados do Acre e Amazonas, distante de 20 quilômetros do Município de Cruzeiro do Sul.

Por Ithamar Souza

Segundo informações de populares, um corpo foi achado decaptado e dilacerado a golpes de faca e teçado, foi arrancado o coração, fígado, braços, orelhas.

De acordo com uma testemunha que não quis se identificar por medo de represália, o criminoso ainda levou o braço para a casa da mãe da vítima e teria deixado uma ameaça, “vou voltar para matar toda sua família” finalizou o bandido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e se deslocou até o local, onde os socorristas só puderam atestar a morte da vítima. Após o crime o autor fugiu tomando rumo ignorado.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado.

Os policiais isolaram a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para o Necrotério da Cidade, onde será realizados os devidos exames cadavérico.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Estado do Amazonas em parceria com a Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.

