O corpo estava com as mãos e os pés amarrados e foi encontrado no bairro Cidade Nova

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando nas águas do Rio Acre, na manhã desta quarta-feira (16), na Rua Beira Rio, no Bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar repassadas ao Alerta Acre, o corpo foi achado por um barqueiro, que estava navegando pelo rio, e, ao “atracar” no porto, viu o cadáver.

O corpo foi encontrado com as mãos amarradas e com três marcas de tiros na cabeça, e estava a cerca de dois metros das margens do rio. Uma característica do corpo é que se trata de um homem com uma tatuagem do símbolo do time Flamengo nas costas e os olhos azuis.

Populares acionaram a Polícia Militar, que esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia criminalista. O Corpo de bombeiro também foi acionado e com ajuda de um barco resgatou o cadáver e levou para o porto localizado na Cabeleira.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo e levou para a sede, onde serão realizados exames. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

