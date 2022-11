Corpo é localizado por pescadores dentro de igarapé na zona rural de Epitaciolândia

U m grupo de amigos que resolveram pescar na zona de Epitaciolândia no final do dia desta quinta-feira, dia 10, passaram um susto ao chegar no igarapé ‘Ina’, localizado no ramal com acesso pelo km 32 da BR 317, sentido Capital do Acre.

Ao chegarem no local, perceberam que havia algo boiando nas águas parecido com um corpo, além de inalar um forte odor, sendo confirmado momentos depois. Foi quando comunicaram as autoridades policiais que se deslocaram até o local indicado.

O delegado titular do município, Luís Tonini, justamente com sua equipe, solicitaram o apoio da equipe de resgate dos Bombeiros do 5º Batalhão, para que auxiliassem na retirada do corpo de dentro do igarapé.

Ao ser retirado, perceberam que o corpo demonstrava marcas de espancamento e parte da cabeça não se encontrava, o que dificultou na identificação imediata. Pela estatura, os policiais acreditam que possa ser do jovem Francisco Aparecido de Oliveira Lima, que está desaparecido a cerca de 14 dias.

Mas, devido o estado de decomposição não estar elevado, os Bombeiros acreditam que o corpo deva estar a cerca de três dias no local, o que levanta dúvidas se seria o corpo de Francisco que está desaparecido.

Segundo o delegado Luís Tonini que esteve no local, o corpo será levado para o Instituto Médico Legal (IML) na Capital, onde passará por perícia forense na tentativa de saber quem é realmente o morto.

Os familiares do jovem desparecido serão comunicados para que forneçam material genético, afim de ajudar na identificação. Pelo forma que foi localizado o corpo, se acredita que possa ter passado por uma sessão de tortura, antes de ser morto e depois desovado no igarapé.

Quem é Francisco?

Francisco Aparecido de Oliveira Lima, que está desaparecido a cerca de 14 dias. É o principal suspeito de estar envolvido em vários crimes ocorridos na fronteira. Os mais recentes, seriam os casos de assassinatos contra Alexsander Fadel Neves, de 42 anos, conhecido como “Mãozinha” e Júnior dos Santos Silva, vulgo “Rato”.

Francisco responde por homicídio qualificado – com processo já julgado – e também por integrar organização criminosa. No assassinato de Júnior ‘Rato’, é filmado na companhia de seu irmão menor de idade, ambos correndo após cometerem o crime no dia 27 de outubro passado, no bairro Aeroporto.

Francisco teria sido preso no lado boliviano e depois sumiu. Sua mãe o procurou por todas as delegacias bolivianas, mas, teria sido informada que seu filho fora entregue no lado brasileiro, sendo que não existe registro pelas autoridades brasileiras.

