Identificação foi feita por meio de documentação e familiares das vítimas nesta terça (29). Destroços de avião foram achados em uma área de mata em Assis Brasil

Por G1 AC — Rio Branco

A Polícia Civil identificou os corpos achados entre os destroços do avião que caiu em uma área de mata a cerca de 30 quilômetros de Assis Brasil, cidade do interior do Acre que faz fronteira com o Peru.

De acordo com o delegado Sérgio Lopes, que acompanha as investigações, os documentos foram achados junto aos corpos.

As duas vítimas foram identificadas como José Roberto Arteaga Roca, de 31 anos, e Damian Roca Guardia, que faria 32 anos nesta quarta-feira (30). O delegado explicou que a carteira estava junto a uma das vítimas, mas só pôde ser manuseada após um trabalho de assepsia devido ao estado de decomposição que os corpos se encontravam.

Além dos documentos, familiares já haviam enviado um advogado até o Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para resolver a burocracia da liberação dos corpos. Os dois, segundo a polícia, eram primos.

“Por meio de advogado, solicitaram a entrega dos corpos, porque os familiares cruzaram informação e confirmaram ser esse indivíduo mesmo e o outro seria o primo dele. Achamos a carteira no primeiro dia, só que estava junto ao corpo, em estado de decomposição, e tivemos que fazer um trabalho de desinfectar para manusear”, explica.

Três homens foram detidos pela polícia, na segunda (28), e confirmaram que estiveram no local em que a aeronave de pequeno porte caiu, à procura de dinheiro e armas, a mando de um peruano. Eles foram na região um dia antes da polícia.

O avião caiu na quinta (24), mas a polícia só achou o avião no domingo (27). Em meio aos destroços, dois corpos parcialmente carbonizados foram encontrados. Após serem ouvidos, os três homens foram liberados e a polícia agora tenta descobrir a identidade do peruano que ordenou que eles fossem até o local da queda do avião.

Autoridades bolivianas disseram que vão ajudar nas investigações. Um celular encontrado no local também deve ajudar nas investigações.

