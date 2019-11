Família das vítimas aguarda confirmação da identidade através do exame de DNA para pedir repatriação dos corpos

Os corpos dos dois homens que foram encontrados juntos com os destroços do avião de pequeno porte achado em uma área de mata fechada, no último dia 27 de outubro, no município de Assis Brasil, já foram identificados e enterrados.

Trata-se dos bolivianos José Roberto Arteaga Roca, de 31 anos, e Damian Roca Guardia, de 32. A identificação ocorreu por meio de documentos que foram encontrados em meio aos destroços, mas como os exames de DNA ainda não ficaram prontos, os homens tiveram que ser enterrados em Rio Branco. A família está aguardando a identificação para pedir a repatriação dos corpos.

De acordo com o o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) as vítimas do acidente foram enterradas em Rio Branco por meio de autorização judicial. Desde a semana passada que a investigação do caso encontra-se sob responsabilidade de Polícia Federal.

