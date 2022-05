Corregedoria-Geral da Justiça recebe Dr Gustavo Sirena que será juiz titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco

Sendo uma das atribuições do órgão a de fiscalizar, em caráter geral e permanente, as atividades judiciais de primeira instância, a reunião teve a finalidade de alinhamento e de boas-vindas ao magistrado.

O corregedor-geral da Justiça, desembargador Élcio Mendes, recebeu nesta quarta-feira, 4, o juiz de Direito Gustavo Sirena que passou a ser o titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco. O encontro foi acompanhado do juiz-auxiliar da Corregedoria-Geral, Lois Arruda.

Sendo uma das atribuições do órgão a de fiscalizar, em caráter geral e permanente, as atividades judiciais de primeira instância, a reunião teve a finalidade de alinhamento e de boas-vindas ao magistrado que até então atuava na Vara Cível da Comarca de Brasiléia, desde 2013.

O remanejamento do juiz à capital atende o requisito legal do critério de antiguidade. O processo foi aprovado pelo Pleno Administrativo e a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, assinou Portaria n.°678/2022, publicada na edição n.°7.052 do Diário da Justiça Eletrônico, da quinta-feira, 28, onde o juiz deve assumir a unidade no prazo de dez dias.

Sirena agradeceu ao desembargador-corregedor e se colocou à disposição para somar na presteza dos serviços efetivos, ágeis e de qualidade aos jurisdicionados.

Gustavo Sirena tomou posse no cargo de juiz de Direito em junho de 2009. Ele é colaborador da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) e realizou trabalho com jovens internados no Instituto Socioeducativo do Alto Acre (ISE), instalado na cidade de Brasiléia. O magistrado articulou cursos de capacitação, recreação e projetos de geração de emprego para esses jovens.

Ainda nesta quarta-feira, o juiz foi recebido pelo vice-presidente, em exercício, desembargador Samoel Evangelista, e pela desembargadora Waldirene Cordeiro, que está como governadora, em exercício.