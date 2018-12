“Acre dá exemplo e corta benefícios para os deputados estaduais”, publicou o Diário Carioca

“A Assembleia Legislativa do Acre deu um belo exemplo para o restante do Brasil e enxugou um pouco sua máquina pública. O Estado cortou, entre outros benefícios, o auxílio-moradia, alimentação, saúde e o auxilio-paletó de seus deputados estaduais”. O enunciado é do Diário Carioca, que publica notícias do Rio de Janeiro e notícias de destaque no Brasil e no mundo.

A iniciativa da Aleac já foi destaque em outros veículos. “Assembleia Legislativa do Acre aprova corte de benefícios para os deputados estaduais”, publicou a EBC, que controla veículos importantes como Agência Brasil, TV Brasil e programas de rádio relevantes na Região Norte.

Com o corte, os deputados estaduais do Acre vão receber os proventos brutos, cerca de R$ 25 mil por mês; a verba de gabinete para pagar assessores; e a verba indenizatória, destinada à manutenção das atividades dos gabinetes parlamentares como despesas com divulgação do mandato.

O corte representa mais de R$ 2,4 milhões por ano. A medida começa a valer a partir de 1º de fevereiro, quando tomam posse os deputados estaduais eleitos este ano.