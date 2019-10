Enquanto propaga que os números da violência têm diminuído no Estado, o governo resolveu cortar pela metade a cota de combustível para as viaturas da Polícia Civil. A partir de agora, cada viatura terá direito a apenas 20 litros por semana. Até então, cada veículo recebia 40 litros pelo mesmo período.

Segundo o Sindicato dos Policiais Civis do Acre (Sinpol), a redução irá prejudicar muito o trabalho desenvolvido pela Policia Civil no Estado. A decisão do governo deverá impactar significativamente na diminuição do número de mandados de prisão e também na elucidação de crimes.

Algumas delegacias do Estado só disponibilizam de uma única viatura para realizar investigação, intimações e outros deslocamentos oficiais. Com a redução de 50% da cota de combustível a situação dessas delegacias ficará ainda mais difícil.