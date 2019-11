Uma ação rápida dos Policiais Militares do 3°Batalhão resultou nas prisões de Edicarlos Assunção Rios, de 30 anos e Nataniel da Silva Davi, de 20 anos, pelo crime de roubo na noite desta sexta-feira (8). Os criminosos foram presos na rua Leblon, no Conjunto Castelo Branco, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a vítima do roubo foi uma idosa de 62 anos que estava caminhando na rua Rio de Janeiro. Os assaltantes se aproximaram numa motocicleta e a abordaram, sem armas a dupla usou da força física e agrediu a idosa com socos no rosto e chutes pelo corpo em seguida subtraíram sua bolsa e fugiram na motocicleta.

A Polícia Militar foi acionada, colheram as características dos autores do crime e saíram para fazer uma ronda na região, os bandidos foram encontrados na rua Leblon com a bolsa da idosa.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os assaltantes foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

