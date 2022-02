Covid-19: MPAC vai investigar caso de líder religioso que orientou fieis a não se vacinarem

A Polícia Rodoviária Federal – PRF, que registrou e investigou o acidente evolvendo uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, do município de Brasiléia, ocorrido no dia 9 passado deixando um socorrista ferido após ficar preso às ferragens.

No dia, foi levando que a ambulância retornava da capital, Rio Branco, após realizar uma transferência de paciente, e quando estava no km 9 chegando na cidade de Epitaciolândia, se aproximou de um caminhão tipo boiadeiro já próximo a entrada do ramal de acesso à comunidade Nari Bela flor.

Foi constatado que os dois veículos estariam a cerca de 90km/h, quando aconteceu o impacto na traseira do boiadeiro. Identificado como V1 (veículo um) no laudo, o caminhão não fez a conversão à esquerda sem aguardar no acostamento, no momento em que o V2 (veículo dois), a ambulância, tentava fazer a ultrapassagem.

Os dois motoristas realizaram teste do etilômetro (bafômetro), onde nada constatou de álcool no corpo. Apesar do forte impacto, o socorrista que ficou preso às ferragens apenas teria sofrido uma fratura em um dos pés e algumas lesões leves pelo corpo e o motorista saiu ileso, juntamente com o motorista do caminhão.

Não foi divulgado quais as medidas a serem tomadas por parte do SAMU, a partir da divulgação do laudo realizado pela Polícia Rodoviária Federal – PRF.

