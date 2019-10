Uma criança de 6 anos de idade colocou fogo no próprio irmão na noite deste sábado (19). O fato aconteceu no Residencial Rosa Linda, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima teve queimaduras de 1° grau.

Segundo a mãe das crianças, o filho de 6 anos, que sofre com problemas mentais, molhou a outra criança, de 2 anos de idade, com perfume e depois tocou fogo. Na momento em que a mãe viu as chamas, pegou água e jogou no pequeno.

O Serviço Avançado de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimento à criança, que foi levada para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

