A criança de quase três anos que foi transferida do município de Brasiléia na manhã desta quinta-feira, dia 27, está fora de perigo relacionado à possível contagio de meningite, segundo nota emitida pela Secretaria de Saúde do Estado do Acre – Sesacre.

Como foi divulgado anteriormente, a criança deu entrada na terça-feira, dia 25, com sintomas iguais à doença que pode ser fatal, caso não receba o tratamento imediato, além de ser contagiosa.

Conforme foi informado pelo médico plantonista no hospital Wildy Viana, a criança apresentava sinais de anemia grave, além de outros sintomas que aparece em quem meningite. Como a unidade ainda não possui equipamento para realizar os procedimentos de coleta e analises do sangue, foi necessária sua transferencia para a Capital.

A primeira nota disse que: “O diretor do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, médico Welber de Lima, disse que uma equipe da unidade, liderada por pediatra, aguarda a chegada de uma criança de dois anos que está sendo transferida do Hospital Regional Wildy Viana, de Brasileia, com suspeita de meningite. “Assim que chegar será feita punção lombar, tomografia do crânio e todos os demais exames que forem necessários para o diagnóstico”, acrescentou o diretor do Huerb.

A segunda e final:

COMUNICADO DA SESACRE – O diretor do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, médico Welber de Lima, comunica que uma criança de dois anos, transferida do Hospital Regional Wildy Viana, de Brasileia, com suspeita de meningite, nesta quinta-feira (27), foi diagnosticada com anemia falciforme pelo médico Carlos Roberto, chefe da pediatria do Huerb. A criança será transferida para tratamento no Hospital da Criança. “

Secretaria de Estado de Saúde do Acre

O que é?

A anemia falciforme é um grupo de distúrbios hereditários em que os glóbulos vermelhos assumem o formato de foice. As células morrem prematuramente, causando uma escassez de glóbulos vermelhos saudáveis (a anemia), e podem obstruir o fluxo sanguíneo, causando dor (crise de dor).

Considerada rara.

Casos por ano: menos de 150 mil (Brasil)

Comentários