Na manhã desta segunda-feira (13) uma criança de 1 ano e três meses de idade morreu afogada em uma caixa d’água, em uma residência localizada no loteamento Manoel Leitão, no município de Bujari, no interior do Acre.

“Soubemos da ocorrência, mas a criança já estava sem vida e por isso não enviamos uma equipe ao local”, explicou major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros de Rio Branco.

Com o óbito confirmado, o oficial solicitou o encaminhamento do Instituto Médico Legal (IML) para fazer a remoção da vítima para que seja iniciado os devidos procedimentos legais. A perícia vai investigar o caso.