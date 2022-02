Criança de 10 anos e outros 7 acreanos são as vítimas fatais da covid-19 registradas neste sábado no AC

“Achei muito importante nossa comunidade e aqui os atendimentos vieram até a gente sem precisar ir para cidade, fiz ultrassom, consulta e vacina”, disse Marilene Silva moradora da comunidade.

Os moradores da Divisão, comunidade localizada na Reserva Extrativista Chico Mendes receberam diversos atendimentos de saúde e assistência social.

Na sexta-feira, 04, foi realizada essa ação da prefeitura de Assis Brasil através do Programa “Prefeitura na Comunidade” que leva ações de saúde e assistência social por meio das Secretarias de Saúde, Mulher, Juventude e Cultura e de Assistência Social.

Prefeito Jerry Correia destacou a importância. “Estamos trazendo mais uma ação do programa Prefeitura na Comunidade, com atendimentos médicos, especializados, exames, vacinação, distribuição de medicamentos, serviços do Auxílio Brasil, Programa Criança Feliz, orientação para as mulheres e atividades lúdicas para as crianças. É a nossa gestão mais perto do povo. Agradeço a toda nossa equipe pelo trabalho conjunto”. Destacou.

Foram mais de 200 atendimentos, entre consultas médicas, exames de ultrassonografia, testes rápidos, vacinação, atedimentos odontológico entre outros. Moradores de diversas comunidades da Reserva Chico Mendes que moram próximo à comunidade Divisão onde fica a sede central da AMOPREBE.

Prefeitura na Comunidade é um programa criado no início da gestão do prefeito Jerry Correia que esteve presente no evento juntamente com secretários, vereadores Wendel Marques, Jura Pacheco e Eduardo Araújo.

