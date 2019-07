Acidente ocorreu no sábado, em um ramal no interior do Acre

O garoto de 5 anos, que levou um tiro de espingarda acidental na cabeça, disparado pelo irmão de oito anos, não resistiu e morreu nesta segunda-feira (1), no Hospital da Criança, em Rio Branco, onde estava internado. O fato ocorreu no Ramal do Pelé, em Sena Madureira e ele estava na UTI.

No dia do ocorrido, a Polícia Militar informou que as crianças estavam sozinhas em casa, o mais velho pegou a espingarda do avô e acabou disparando acidentalmente, o tiro atravessou uma parede de madeira e atingiu o menor, que estava em outro cômodo. O tiro atingiu a cabeça.

Ao chegar na Capital, o estado já era irreversível e na manhã desta segunda o seu coração parou.