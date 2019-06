Um garoto de cerca de 10 anos de idade emocionou os treinadores do projeto F 10 da Fenômeno Academia, em Mâncio Lima. Pedro chegou para participar da aula de futebol vestindo uma camisa pintada à mão, e uma bota no lugar de uma chuteira.

O ato inocente, mas cheio de amor, repercutiu nas redes sociais. O proprietário da academia, José Gomes, explica que o projeto sócio-empresarial atende crianças carentes bolsistas e também crianças que pagam pela escolinha de futebol. Ao todo, o projeto atende 70 crianças em Cruzeiro do Sul e 15 em Mâncio Lima. A idade varia entre 5 e 18 anos.

“O Pedro nos procurou e nós colocamos ele como bolsista. No nosso trabalho exigimos padronização. Todos precisam usar uniformes e calçados adequados. Como ele não tinha, ele pintou a camisa como número F10 e também pintou a bota. Isso comoveu a todos”.

Gomes explica que não costuma divulgar as ações sociais do centro de treinamento, mas explica que assim como Pedro, há mais crianças carentes sem condições de obter o material necessário para participar do projeto.

Nesse sentido, a academia está aceitando doações de chuteiras e outros itens que possam ser utilizados pelos garotos.

“Estamos com uma demanda muito grande. Não é só o caso do Pedro, temos muitas crianças que ajudamos no nosso projeto. Esse caso do Pedro foi algo muito espontâneo e natural, por isso tivemos a ideia de compartilhar com outras pessoas”, acrescentou.

