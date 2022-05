Criança Feliz: Estado realiza capacitação sobre desenvolvimento infantil para supervisores de 21 municípios do Acre

Desenvolvimento humano, estímulos e vínculos entre família, escola e sociedade. Esses assuntos foram destacados na capacitação organizada pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), sobre o Programa Criança Feliz, do governo federal. O treinamento, que contemplará 21 municípios do estado, foi realizado na Escola de Música, em Rio Branco, nesta terça-feira, 10.

O treinamento foi planejado para transcorrer em dois momentos, e reuniu supervisores da área educacional do Acre, que fazem parte das ações de políticas públicas formuladas pelo Ministério da Cidadania, desenvolvidas por meio da SEASDHM. O treinamento continuará até sexta-feira, 13. A mesma capacitação também será realizada no Juruá, de segunda, 23, a sexta, 27.

“Esse treinamento é mais voltado para a prática, por isso é importante para os supervisores e visitadores”, disse a coordenadora do programa em Rio Branco, Mircleide Mota.

“O Programa Criança Feliz trabalha com as dimensões da fase infantil de 0 a 6 anos, tendo em vista o desenvolvimento cognitivo, socioafetivo, a linguagem e a motricidade; além disso, há o acompanhamento de gestantes”, explicou a coordenadora estadual do programa, Nair Mamed.

O Criança Feliz tem atribuições administrativas quem visam à prestação de apoio técnico aos municípios, com orientações definidas, a fim de que sejam executadas. Contempla, também, a categoria dos visitadores, que são profissionais com a função de acompanhar in loco as famílias que estão inclusas no programa. Somente no município de Porto Acre, são mais de cem famílias.

“A capacitação traz evidências do nosso trabalho prático e o programa tende a aumentar e fortalecer os vínculos entre família, escola e sociedade, de forma que ajudamos as mães com orientações práticas sobre o desenvolvimento dos seus bebês e crianças”, destacou a supervisora de Porto Acre, Dejanira Nunes.