Caliu Souza Lima, de 13 anos, morreu eletrocutado no final da tarde de sábado (28), no Ramal dos Caracas, localizado na Comunidade Lagoinha, na BR-364, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações da família, a criança foi atingida por um fio de alta tensão, que estava baixo, em razão de ventos fortes que ocorreram na região. Valéria Barbosa, amiga da família contou que a vítima estava acompanhada de outras crianças.

“Ele foi tomar banho na cacimba, e começou a ventar mais, o fio baixou mais um pouco, e quando ele voltou foi atingido pelo fio, que pegou primeiro em um balde que ele trazia com umas garrafas com agua dentro, e voltou já batendo na testa dele. Ele morreu lá mesmo no local. Foi sorte os outros que vinham junto não terem sido atingidos também”, relatou.

Valéria ainda explicou que a comunidade já havia solicitado os serviços da Energisa há duas semanas.

“Já estava com duas semanas que tínhamos entrado em contato e pedido para solucionar essa situação, veio uma equipe mas nada fizeram. É lamentável que agora uma criança tenha morrido devido essa situação”, lamentou a moradora.

A assessoria de comunicação da Energisa informou que na tarde de sábado uma equipe esteve no local para analisar a situação, mas foram impedidos de adentrar no local por moradores da comunidade. Uma nova equipe voltou para o local na manhã deste domingo para analisar os motivos do acidente, e deveram se posicionar posteriormente após o levantamento.

De acordo com a assessoria, o único chamado registrado até o momento foi as 19h de sábado, em razão da falta de energia na localidade.

