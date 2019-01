As informações ainda são poucas, mas dão conta de mortos e feridos após um ônibus que saiu da cidade de Riberalta, com destino a La Paz em uma longa viajem pelos andes, tombou após sair da estrada por volta das 11 horas, horário local, neste domingo, dia 27.

Segundo mostra as imagens feitas por celular, várias pessoas saíram feridas após o ônibus perder o controle e tombar fora da estrada. Se acredita que o pneu tenha estourado, fazendo com que o motorista não tivesse o controle do veículo.

As imagens mostram cenas de um corpo de uma criança falecida após o veículo ter caído por cima do corpo, tendo vários membros do corpo separados. Outras pessoas foram socorridas com ferimentos e sendo levados para um hospital da cidade de Riberalta, cerca de 25km de distância do local do acidente.

Os nomes dos feridos foram divulgados:

*Luis Choma *Selva Acosta *Pedro Ibarra *Grover Copa *Rigoberto Orellana

*Jhonny Gálvez *Daniel Rivas * Gonzalo Negrete *Mercedes Sossa *Sandro Copa

*Ismael Cuéllar *Edgar Mamaní *Joally Gonzales *Braulio Dorka.

A criança que faleceu foi identificada como Asli Díaz González, seria de nacionalidade venezuelana de apenas um ano e meio. O motorista identificado Gerardo Mamani, está sob guarda da polícia local. A causa do acidente está sendo investigada e testemunhas alegam que o veículo estava em alta velocidade quando escutaram um estouro.

Segundo foi informado por meios de noticias locais, o veículo não teria permissão para realizar esse tipo de trabalho.

ATENÇÃO! VÍDEOS ABAIXO CONTEM IMAGENS QUE PODEM CHOCAR. ACONSELHA-SE PRUDÊNCIA.







Fonte: El Caza-Noticias Report

