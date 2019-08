Crianças de seis meses a 11 meses e 29 dias devem ser vacinadas contra sarampo no Acre. Embora o estado não tenha casos da doença há 19 anos, o Ministério da Saúde (MS) autorizou a vacinação desse público em todo o país com uma dose de tríplice viral. O objetivo é frear o ciclo de transmissão do sarampo que atinge outros estados brasileiros, como São Paulo, que registrou mais de dois mil casos da doença e um óbito, segundo o MS.

“Não temos nenhum caso de sarampo no Acre então não tem necessidade de correria. Temos um estoque bom da vacina, cerca de 25 mil doses, e vamos receber mais um estoque do Ministério da Saúde”, esclarece Renata Quiles, gerente do Núcleo do Programa Estadual de Imunização.

Nesta quarta-feira, 28, o Ministério da Saúde divulgou o envio de 1,6 milhão de doses extras da vacina tríplice viral aos estados. Segundo o MS, o Acre receberá mais de oito mil doses da vacina, que também protege contra caxumba e rubéola, para imunizar o público-alvo.

Segundo o Ministério da Saúde, é importante salientar que a chamada “dose zero” não substitui e não será considerada válida para fins do calendário nacional de vacinação da criança.

Além da dose oferecida agora, pais e responsáveis devem levar os filhos para tomar a vacina tríplice viral (D1) aos 12 meses de idade (1ª dose) e aos 15 meses (2ª dose) para tomar a vacina tetra viral ou a tríplice viral + varicela, respeitando o intervalo de 30 dias entre as doses. A vacinação de rotina das crianças deve ser mantida independentemente de a criança ter tomado a “dose zero” da vacina.

Lembre-se de levar o cartão de vacinação e ficar atento às datas das vacinas.

