Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada em Rio Branco na noite deste sábdo, 22. Os jovens John Nash da Silva de Oliveira, 27 anos, e Andriele Cunha de Oliveira, 24 anos, foram feridos a tiros em uma festa no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral.

De acordo com informações da polícia repassadas, as vítimas estavam participando de uma festa, quando um homem não identificado adentrou o local foi até John Nash e de posse de uma arma de fogo efetuou vários disparos sendo que nove dos projeteis atingiram John. Andriele que estava próxima, foi ferida com um tiro na região lombar. Após a ação. o criminoso fugiu do local tomando rumo ignorado.

Duas ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, prestaram os primeiros socorros as vítimas e em seguida as conduziu ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 3°Batalhão estiveram no local, ouviram as testemunhas e após colher as características do autor dos crimes fizeram várias rondas na região, mas ele não foi preso.

Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar o acusado.

Comentários