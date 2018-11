Luan Sousa da Costa, de 18 anos, foi ferido com quatro tiros na noite desta terça-feira (21) numa tentativa de roubo a uma lanchonete localizada no bairro Seis de Agosto em Rio Branco.

O assaltante estava acompanhado com 2 comparsas não identificados, chegaram num carro modelo Fiesta Hatch de cor vermelha, um deles ficou no carro, os outros dois saíram e de posse de armas de fogo anunciaram o assalto, um policial que estava a paisana no lanche com sua namorada, ao perceber as reações dos criminosos, reagiu e efetuou 4 tiros que acertou Luan, um dos projeteis feriu o abdômen e outras parte do corpo do criminoso. Em seguida o assaltante baleado e comparsa correram entraram no carro e fugiram.

A Polícia Militar foi acionada via Ciops e o policial avisou que o assaltante poderia ter dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2° Distrito. A guarnição se se deslociu até o local e o autor foi encontrado e reconhecido pelo policial que estava na lanchonete.

Testemunhas afirmaram que o criminoso havia sido deixado em um carro e este carro saiu rapidamente do estacionamento do hospital.

A ambulância do Samu foi acionada e conduziu Luan da Upa ao Pronto Socorro de Rio Branco, acompanhado pela guarnição da Polícia Militar.

Em patrulhamento no bairro Areal a polícia encontrou o carro Ford Fiesta Hatch de cor vermelha usado no crime, abandonado em frente uns apartamentos, no veículo havia sangue. Os comparsas de Luan não foram encontrados.

O carro não tinha restrição de roubou e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. O assaltante Luan, passou pelos procedimentos cirúrgicos e segue internado sob custódia da polícia na unidade hospitalar.

Comentários