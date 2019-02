A ação policial ocorreu nesta quinta-feira, 21, na rua Silvestre Coelho, bairro Bosque

Uma mobilização via Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp) culminou na prisão de quatro indivíduos envolvidos em um roubo a passageiros de um transporte coletivo na capital. A ação policial ocorreu nesta quinta-feira, 21, na rua Silvestre Coelho, bairro Bosque.

De acordo com a guarnição, ao receber as informações sobre a ocorrência, deslocaram-se para o local, onde um agente da segurança pública, segundo constou as informações geradas via 190, havia contido a fuga dos quatro criminosos. Na ação, foi apreendida uma escopeta, além dos pertences dos passageiros, que foram restituídos.

Os infratores, juntamente com os objetos envolvidos na ação, foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil para as demais providências.

