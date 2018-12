Um homem identificado como Humberto Linhares do Nascimento, 40 anos, mais conhecido como “Peba”, foi morto a tiros e Peregrino Tagino Nascimento, 43 anos, foi baleado na perna na tarde desta quinta-feira (13). Os crimes aconteceram na rua Orleir Cameli, no bairro Boa Vista, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Humberto e seu amigo esta estavam trafegando em uma bicicleta e ao parar na frente de sua casa, quatro homens não identificados em duas bicicletas se aproximaram e um deles de posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros contra as vítimas. “Peba” foi atingido com 3 tiros que acertaram na cabeça, peito e abdômen. Já Peregrino foi ferido com um projétil na perna direita. Os criminosos fugiram do local.

Duas ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionada, ao chegar no local, nada pode pode fazer por Humberto que já se encontrava morto. Peregrino foi encaminhado ao pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 3° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística. O corpo de “Peba” foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os acusados.

