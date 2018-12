O fato aconteceu por volta das 22h20 da noite de sexta-feira (14), em frente à residência da família.

De forma bastante truculenta, três criminosos armados tomaram, sob ameaças, uma caminhonete de uma família que retornava da igreja. O fato aconteceu na Rua Valdomiro Lopes, região do Bairro da Paz, em Rio Branco, por volta das 22h de sexta-feira (14), em frente à casa das vítimas.

____________

A caminhonete modelo Hilux de placa NAD 3926. Caso alguém saiba do paradeiro do veículo a família pede que informe imediatamente a polícia.

____________

As imagens que aparecem no vídeo são de uma câmera de monitoramento e mostram o momento exato em que os três homens chegam correndo na porta do motorista e anunciam o assalto, arrancando ele e sua filha, de apenas 3 anos, de forma violenta de dentro do carro.

O veículo sai andando sozinho, mas eles entram e fogem levando a caminhonete modelo Hilux de placa NAD 3926.

