Redação Folha do Acre

Jeferson da Silva Moura, de 19 anos, foi assassinado com cinco tiros na manhã desta segunda-feira (17) dentro da sua própria residência localizada na Travessa Calúnia, na região conhecida como Sapolândia, no bairro Hélio Melo, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a vítima estava dormindo em casa quando homens armados invadiram a residência e mataram Jeferson com um tiro na boca, peito, braço e perna.

Jeferson morreu em cima da cama antes mesmo da chegada do socorro médico do Samu. Ainda segundo a polícia, no momento do crime não havia ninguém da família da vítima em casa.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para a perícia técnica.O corpo foi levado ao IML. A Delegacia de Homicídios investigará o caso.

Segundo familiares, Jeferson havia recebido ameaças de morte nos últimos dias antes do crime.

