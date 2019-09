Três criminosos armados com armas de fogo renderam funcionários da empresa Impetus Engenharia e roubaram uma camionete modelo Amarok.

Por Ithamar Souza, Redação Ecos da Notícia

Daniel Valdez da Silva, 25 anos, Edson Gomes dia Santos, 24 anos, Efrain da Silva Nascimento, 25 anos, e Edimar Gomes dos Santos, 26 anos, foram presos acusados de roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito das forças policiais na manhã de ontem segunda-feira (16), no município de Senador Guiomard.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares receberam uma denúncia, via CIOSP, que havia acontecido um roubo em Acrelândia, onde três criminosos armados com armas de fogo renderam funcionários da empresa Impetus Engenharia e roubaram uma camionete modelo Amarok.

O roubo ocorreu no ramal Linha 1, km 10, em Acrelândia. Os criminosos passaram com a camionete Amarok roubada no local onde uma guarnição de Senador Guiomard estava aguardando o guincho pra rebocar uma Hilux tombada.

Foi dada ordem de parada, mas os bandidos fugiram pelo ramal, momento em que as guarnições começaram a realizar uma perseguição ao veículo roubado, e a outra guarnição foi acionada para que realizasse uma barreira mais na entrada no ramal, quando o veículo em fuga se deparou com a viatura policial, que estava no km 6 do Ramal da Limeira, os bandidos pararam e na abordagem foram localizadas as 3 armas no interior do veículo, sendo 1 revólver calibre 32 com 06 munições intactas, 1 revólver calibre 38 com 06 munições intactas, 1 pistola de fabricação artesanal de calibre 38, com 01 munição intacta. Na ação foram presos em flagrante quatro criminosos.

O veículo foi resgatado e devolvido à empresa de eletricidade. O caso será investigado pela Delegacia do município de Senador Guiomard.

Comentários