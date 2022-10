‘Cristãos, falem de política hoje para poder falar de Deus amanhã’, diz Bolsonaro

Além do tucano, diversas lideranças políticas se colocaram ao lado do chefe do Executivo na disputa presidencial

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), anunciou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições, que ocorre em 30 de outubro. Em vídeo, o tucano chama o candidato à reeleição de “amigo presidente” e diz que vai trabalhar pela reeleição de Bolsonaro por acreditar que é o melhor para o país e para o estado.

“Nos últimos anos, juntos, nós transformamos Mato Grosso do Sul em um dos melhores estados do Brasil para se viver. É o estado, hoje, que mais cresce no Brasil. […] Por isso que no dia 30 de outubro eu voto 22, e vamos trabalhar pela sua reeleição”, afirmou.

Além de Azambuja, diversas lideranças políticas, entre parlamentares e governadores em exercício ou eleitos, se colocaram ao lado do chefe do Executivo na disputa pelo segundo turno das eleições deste ano.

Entre os nomes que se posicionaram ao lado de Bolsonaro estão os governadores Gladson Cameli (PP), do Acre; Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Ratinho Jr. (PSD), do Paraná; e Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro.

O presidente também recebeu apoio do empresário Roberto Justus e do ex-juiz Sergio Moro, que atuou na força-tarefa da Lava Jato e foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo. Além de Moro, o ex-procurador Deltan Dallagnol, que atuou na coordenação da operação no Ministério Público Federal no Paraná, disse que vai votar em Bolsonaro.

Agro

Na última quarta (5), Bolsonaro também ganhou o apoio da frente parlamentar do agronegócio para o segundo turno das eleições presidenciais.

“O agro é orgulho nacional. Conversamos mais sobre as questões do campo e de nossa responsabilidade para a segurança alimentar do Brasil e do mundo, quanto crescemos ao longo desses quatro anos e quanto ainda poderemos crescer, trazendo divisas e alimentos mais baratos para o Brasil. Muito obrigado à bancada do agro. Se Deus quiser, conseguirei a reeleição para continuarmos no caminho da prosperidade”, disse Bolsonaro.

