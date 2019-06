O hat-trick de Cristiane fez com que a brasileira entrasse para a história da Copa do Mundo com diversas marcas. Para começar, ela se tornou a jogadora mais velha da história a conseguir três gols na competição – entre homens e mulheres -, superando ninguém menos que Cristiano Ronaldo. A 11 do Brasil conseguiu o feito com 34 anos e 25 dias, e o 7 português havia conseguido com 33 anos e 130 dias. Cristiane também foi a primeira jogadora da história a fazer gols em três Mundiais diferentes (2007, 2011 e 2019) e a terceira a conseguir um hat-trick pela seleção brasileira na competição, depois de Pretinha e Sissi.

SEM DIFICULDADE

A seleção brasileira não mostrou muita dificuldade para vencer a Jamaica, que já era considerada a adversária mais tranquila da fase de grupos. O time comandado por Vadão procurou o ataque e teve boa postura, com destaque para Andressa Alves na armação. O primeiro gol de Cristiane trouxe tranquilidade, e o pênalti defendido por Schneider não fez falta, já que no segundo tempo as brasileiras mantiveram a pegada e conseguiram ampliar o placar – apesar de boas chegadas jamaicanas.

AOS OLHOS DA RAINHA

Embora a própria comissão técnica tenha descartado a escalação de Marta neste domingo, por conta de lesão na coxa, a camisa 10 foi relacionada para o duelo e ficou no banco de reservas. À beira do campo, a melhor jogadora do mundo usou a experiência para passar tranquilidade às companheiras e deu algumas orientações.