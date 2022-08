Cristiane perde dentes em goleada do Santos no Paulistão: “Será que vai rolar divórcio?”

Luan está liberado para retornar aos treinos e é relacionado pelo técnico Bruno Monteiro para jogo de volta das oitavas de final da Série D contra o ASA. Delegação do Estrelão está em Maceió

O meia-atacante Luan, do Rio Branco-AC, passou por um susto no último domingo (7), ao sofrer um mal súbito no vestiário do estádio Florestão, na capital do Acre, após a partida contra o ASA, ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D, que terminou empatada por 0 a 0. O jogador precisou ser encaminhado de ambulância para o Pronto Socorro, aonde passou por avaliação médica e ficou em observação durante a noite.