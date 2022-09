Cristiano Ronaldo rejeita oferta milionária do Al Hilal, da Arábia Saudita, diz imprensa europeia

A dupla brasileira Matheus Carvalho e Evelyn Oliveira faturou a medalha de ouro nesta terça-feira (13) na disputa de pares BC3 no Desafio Internacional de Bocha Paralímpica, em Roma (Itália). No último dia do torneio, que serve de preparatório para o Campeonato Mundial no Rio de Janeiro – de 5 a 13 de dezembro – também teve prata do trio Iuri Tauan, Andreza Vitória e Maciel Santos na competição por equipes BC1/BC2.

A delegação nacional encerra a participação em Roma com cinco medalhas. Nas disputas individuais na segunda (12), Matheus Carvalho e Andreza Vitória de Oliveira foram prata, e Evelyn Oliveira bronze.

“Essa competição aqui na Itália foi quase um pré-mundial pelo nível que estava de países e quantidade de atletas. Essa medalha de ouro dá um gás para irmos em busca de mais dois ouros: um no Bahrein e outro no mundial”, analisou Matheus Carvalho, campeão na disputa de pares ao lado da medalhista Evelyn Oliveira (ouro na Rio 2016). A dupla superou adversários turcos (prata) e tailandeses (bronze) na classe BC3 ( atletas que usam instrumentos auxiliares e podem ser ajudados por outra pessoa).

Na disputa por equipes BC1/BC2, o trio brasileiro perdeu a briga pelo ouro para a Hong Kong, que venceu por 8 a 3. O bronze ficou com a Tailândia. Na classe BC1 os atletas jogam com mãos ou pés, podendo ter um auxiliar que lhes entregue as bolas, o que não ocorre na BC2, na qual não é permitida ajuda.

A delegação brasileira viajou à Roma com 10 atletas, e para parte deles – classes BC1, BC2 e BC4 – foi a última competição antes do Mundial no Rio de Janeiro. O calendário para os demais prevê ainda a etapa da Copa do Mundo em Bahrein, de 4 a 12 de novembro.

O Campeonato Mundial de Bocha Paralímpica reunirá mais de 170 atletas de 40 países de 5 a 13 de dezembro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense. A entrada será gratuita.

