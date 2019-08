A caravana com 80 crianças e adolescentes do Conservatório Musical do Juruá foi recepcionada com muita alegria e emoção na última terça-feira, 27, em Cruzeiro do Sul. Após se apresentarem para o presidente Jair Bolsonaro, os jovens foram recebidos com uma carreata.

“Temos muito orgulho dessa turma talentosa de crianças, adolescentes e jovens que nos representaram com muita competência. Com o apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, do Exército e outros parceiros, nossos artistas nos apresentaram para o Brasil e para o mundo e mostraram que somos um povo cheio de talentos. Parabéns ao promotor Iverson Bueno e a todos os idealizadores desse projeto, que serve como modelo para o nosso país”, destacou o prefeito em exercício, Zequinha Lima.

O coral se apresentou no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Também houve apresentação no Supremo Tribunal Federal (STF) e na Câmara dos Deputados, em Brasília, onde emocionaram ministros, autoridades e políticos.

Segundo promotor e idealizador do Conservatório de Música, Iverson Bueno, o projeto rompeu barreiras e superou as expectativas. “Nossa ideia sempre foi resgatar os jovens das ruas, dá uma oportunidade e atuar na prevenção. Nunca imaginamos que chegaria a tanto. As apresentações em Brasília foram tão perfeitas, que até as crianças se emocionaram. O Brasil reconheceu o verdadeiro amor do Acre, pois levamos talento e amor”.

Orgulhosa, a instrumentista de violoncelo, Silvia Carolina (17 anos), compartilhou sobre a experiência. “Vivi algo que nunca imaginei que pudesse acontecer na minha vida”, disse. Elogiada pelo presidente, Clara Palmira se emocionou bastante. “Foi muito emocionante e eu estou muito feliz. Não tenho nem palavras para descrever”, afirmou.