Há dois anos a Prefeitura de Cruzeiro do Sul assumiu a gestão do trabalho de combate à malária. O resultado não poderia ser melhor, no último ano o município registrou a redução de 63% nos casos.

A queda nos indicadores da doença é fruto de um trabalho liderado por Ilderlei, que decretou guerra ao mosquito transmissor e investiu recurso em prevenção. “Investir em saúde é tratar a população como ela merece, com dignidade. Essa é uma área estratégica da nossa gestão”, enfatiza o prefeito.

Com o apoio do Governo Federal, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou no início do ano a entrega de 20 mil mosqueteiros impregnados de inseticidas de longa duração (MILD). Além de prevenir e combater os casos, a gestão oferece tratamento às vítimas do mosquito.

“Parabéns ao prefeito Ilderlei Cordeiro e ao ex-secretário de Saúde, Edir Clemente, a secretária Juliana Pereira e o sub-secretário Roberto Holanda pela coragem de assumir esse grande desafio e terem abraçado essa causa que impacta diretamente na vida da população do Juruá”, frisou a gerente de endemias, Muana Araújo.

Comentários