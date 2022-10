Cruzeiro do Sul: dois são presos por tráfico de drogas

A polícia militar, através do 6°BPM, por intermédio da equipe de policiamento de trânsito na manhã desta quinta-feira (13), em abordagem no bairro AABB, deu voz de parada um veículo VW/Voyage branco, onde no momento da abordagem um dos ocupantes saiu correndo tomando rumo ignorado.

Diante da situação os policiais decidiram conter os outros dois ocupantes e fazer uma busca no interior veículo, onde foi encontrado uma substância entorpecente aparentando ser maconha com peso total de 6.040 kl, e 3.040kl de uma substância entorpecente aparentando ser oxidado de cocaína.

Diante dos fatos a guarnição deu voz de prisão ao condutor do veículo que não possuía CNH, e ele, juntamente com o passageiro, o veículo e as substâncias encontradas, foram entregues na Delegacia Geral de Polícia Civil, para demais procedimentos do flagrante.

