A Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul autorizou a Prefeitura a integrar o Consórcio do Vale do Juruá, composto por oito municípios. Grande entusiasta do coletivo, o prefeito Ilderlei Cordeiro oficializou o ingresso do município nesta terça-feira, 7.

Com o consórcio regional, os municípios da Bacia do Juruá – Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Feijó, Tarauacá, Porto Walter, Jordão e Rodrigues Alves – poderão reivindicar recursos nacionais e internacionais diretos, sem passar pelo Estado, para o desenvolvimento regional.

“O Consórcio fortalece as prefeituras em especial nas áreas de infraestrutura turística e agrícola, bem como nas ações de pavimentação das vias públicas e saneamento. Nós já começamos com força, pois temos projeto de R$ 4 milhões que será apresentado ao Governo Federal e outro de R$ 20 milhões, voltado para a área de produção”, endossou Ilderlei Cordeiro.

O Consórcio do Vale do Juruá representa metade de todo o território acreano: 90% das comunidades indígenas e alguns dos pontos turísticos mais atrativos do Estado. Para a elaboração e a gestão dos projetos, o grupo conta com a parceria técnica do Instituto de Pesquisas da Amazônia (IPAM).

A Projeto de Lei para criação do Consórcio do Vale do Juruá foi aprovado por unanimidade no Parlamento Municipal. “O consórcio vai permitir ao município mais acesso a recursos e consequentemente mais investimentos, transformados em benefícios para a população”, salientou o presidente da Câmara de Vereadores, Clodoaldo Rodrigues.

Comentários