Na contramão do Estado, que vacinou apenas 73% do seu público alvo, Cruzeiro do Sul atingiu 100% da meta de vacinação da primeira etapa de imunização contra gripe. O município foi o primeiro do Acre a alcançar essa posição.

Com o sucesso da primeira etapa, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul deu início à segunda fase de vacinação, que se estende ao público geral. A imunização dura até o estoque de vacina se esgotar.

“Quem desejar se vacinar deve procurar uma unidade básica de saúde. Ao acabar o nosso estoque, a vacinação será suspensa”, salienta a secretária de Saúde, Juliana Pereira, que elogiou o trabalho da gestão. “O prefeito Ilderlei Cordeiro sempre investiu e investe na saúde dos cruzeirenses.

A imunização é a forma mais eficaz de evitar a infecção. A vacina protege contra os três subtipos do vírus que mais circulam no Hemisfério Sul, incluindo o H1N1, principal responsável pelas mortes no Brasil.

