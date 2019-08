Governo do Estado prefeitura de Cruzeiro do Sul firmam Acordo de Cooperação Técnica com faculdade de medicina

O Acordo assinado pelo governador Gladson Cameli, prefeito Ilderlei Cordeiro, ambos do Progressistas, e representante o da instituição de ensino Ricardo Assunção, possibilita que os alunos de medicina façam estágio supervisionado nas unidades de saúde do Estado e do Município.

As aulas deverão começar em outubro deste ano.

O Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos ITPAC , vai oferecer 50 vagas por ano com mensalidade de R$ 8 mil. Segundo Ricardo Assunção, haverá bolsas para alunos por meio do Programa Mais Médico e pela própria instituição.

Para Gladson, a universidade vai garantir “a mão de obra tão necessária para a região”. O prefeito Ilderlei Cordeiro, afirma que o setor imobiliário deve ser aquecido “já que o curso vai atrair estudantes aqui da região e de outros estados”, disse. Para o presidente da Câmara Municipal, Clodoaldo Rodrigues “trata-se da realização de um sonho do povo cruzeirense”.