O Conselho Municipal do Idoso, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, realiza nesta quarta-feira, 22, a 5º Conferência Regional dos Direitos da Pessoa Idosa. Neste ano, o evento destaca “Os Desafios de Envelhecer no Século 21 e o Papel das Políticas Públicas”, como tema principal.

A promoção da atividade conta com o empenho das Secretarias Municipal de Assistência Social e Saúde. Ao final do encontro serão escolhidos os delegados que irão representar o município na Conferência Estadual dos Direitos do Idoso.

O prefeito Ilderlei Cordeiro fez questão de participar da abertura do evento. “Pensar políticas públicas específicas aos idosos é uma forma de reconhecer a importância deles na nossa sociedade. A Prefeitura é parceira dessa Conferência e tem feito o seu dever de casa: temos o Centro do Idoso, adquirimos um transporte para facilitar a locomoção dos nossos usuários, entre outras ações efetivas na área da saúde, por exemplo”, frisou Ilderlei.

Para a presidente do Conselho do Idoso de Cruzeiro do Sul, Aparecida Barreto, o momento é de reflexão. “Juntos estamos repensando as nossas políticas, como forma de conscientizar a sociedade sobre esses direitos, muitas vezes desrespeitados”, explicou.

O encontro reuniu parte dos municípios do Vale do Juruá. Segundo a presidente do Conselho Estadual do Idoso, Ednilza da Rocha, a conferência busca a reflexão social. “Apesar das tantas políticas públicas, os idosos ainda são deixados de escanteio na sociedade. Nós estamos no século 21 e precisamos garantir o direito dessa população”, salientou.

Para o aposentado Wilden da Silva, 66 anos, o evento gera conhecimento. “Esse tipo de evento tem que ser realizado a cada seis meses, para que tenhamos conhecimento dos nossos direitos”, destacou.

