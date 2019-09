A situação do Cruzeiro não está bom dentro de campo e nem ao menos fora dele, cobranças por todos os lados e, desta vez, elas vieram da principal torcida organizada do clube.

Após a goleada sofrida no último domingo contra o Grêmio pelo Brasileirão, por seu Instagram, a Máfia Azul protestou não apenas contra a diretoria do clube, mas criou um ‘Disque Denúncia’ para intimidar os jogadores do clube neste momento difícil.

Escrevem: “Viu jogador na balada, enchendo a cara e aproveitando enquanto o time está nessa situação? Liga que nós iremos lá buscá-lo”.

A torcida afirmou que não quis se posicionar antes para não causar “tumulto ainda maior dentro do clube”, mas desta vez protestaram também contra a diretoria do clube: “Hoje viemos demostrar nossa total indignação com esse momento vivido pelo Cruzeiro Esporte Clube”, afirmaram. “Nosso ano só acabará quando nos livrarmos desta situação incômoda e das pessoas que nos colocaram nela”.

Ainda completam citando quem desejam fora do clube: “Nomes como Sergio Nonato e Itair Machado jamais deveriam ter sido citados para qualquer cargo no clube. Do Sr. Leôncio (Wagner Pires), não temos o que esperar. Não sabe se pronunciar em entrevistas a público e tudo que fala é motivo para virar meme na internet, futebol que é o que interessa ele não entende nada”.

No Brasileirão, a situação do Cruzeiro está longe de ser boa. O time está em 16º lugar com apenas três pontos acima do Fluminense, primeiro time na zona de rebaixamento, e do CSA.

Porém, o clube carioca tem um jogo a menos na competição.

Em 18 rodadas, os mineiros venceram apenas quatro vezes, empataram seis e perderam oito partidas.

Com os quatro gols sofridos contra o Grêmio, o time tem a terceira pior defesa do campeonato, com 27 gols sofridos. Só não é pior do que a da Chapecoense, penúltimo colocado, e do Goiás.

