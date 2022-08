CUFA e Prefeitura de Brasiléia beneficiam 200 famílias com auxílio vale-gás

Doação feita pela Petrobrás beneficia mulheres arrimo de família

A Central Única das Favelas ( CUFA) em parceria com a Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de Assistência Social realizou na tarde desta quarta-feira, 3, entrega do Auxilio Vale- gás para 200 famílias dos diferentes bairros do município.

A ação contempla homens e mulheres em vulnerabilidade social, que receberão o auxílio durante 5 ciclos, ou seja, os beneficiados poderão realizar cinco cargas de gás de cozinha.

A doação, feita através de iniciativa da Petrobrás, irá ajudar na renda familiar, uma vez que o dinheiro gasto mensalmente com a compra do gás, poderá ser utilizado para outros fins.

Eliana Tavares é uma das contempladas e de acordo com ela, será uma economia durante 5 meses em casa. ” Com o dinheiro que eu compro o gás de cozinha, eu poderei comprar outras necessidades de casa, então é uma economia de quase 800 reais durante esses meses. Estou muito grata”, comemorou a dona- de-casa.

O secretário de assistência social, Djahilson Américo agradeceu a parceria. “Essa é uma ação muito importante e que ajuda muito nas despesas. Através de parceria com a CUFA, estamos contemplando 200 famílias aqui de Brasiléia com o vale-gás, é importante ressaltar essa nossa grande parceria com a CUFA, onde ano passado atendemos milhares de famílias com a distribuição de cestas básicas, várias ações foram feitas em parceria com a prefeitura de Brasiléia, com a nossa prefeita Fernanda Hassem que tem sempre buscado o melhor para nossa população”, afirmou.

Para o Coordenador da CUFA, Júnior TRZ, a ação auxilia e ajuda as famílias. ” Nossa parceria com o município de Brasiléia está só iniciando, ainda pretendemos trazer muitas outras ações para cá e ajudar tantas outras pessoas que precisam”, disse o coordenador.

A Prefeita Fernanda Hassem salientou a importância das parcerias para o êxito nos trabalhos sociais. ” A CUFA hoje é uma grande parceira do Brasil, e aqui no município é uma das boas parcerias que temos, onde cumprimento o coordenador Júnior TRZ que hoje traz uma ação tão importante que é ajudar tantas mães de família nesse primeiro momento. Nossa intenção é contemplar novas famílias num segundo momento, tão logo sejam liberados novos auxílios”, finalizou a Prefeita.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários