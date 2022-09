Cufa e Prefeitura de Brasiléia entrega segundo ciclo do Auxílio Vale-gás para as 200 famílias

Um homem ficou gravemente ferido após ser atingido por árvore durante uma derrubada localizado no km 70 da BR- 364, em Vista Alegre do Abunã, no interior do Estado de Rondônia.

A vítima deste acidente foi identificada apenas pelo nome de Ademir, de 40 anos, segundo informações da equipe que conduziu o trabalhador até Rio Branco, Ademir foi atingido pela árvore e foi levado até as margens da rodovia, possivelmente pelos companheiros que estava com ele durante a derrubada, nesse momento a vítima foi conduzida por terceiros e interceptada durante o percurso pela Ambulância de Vista Alegre do Abunã.

Ademir foi estabilizado e conduzido até o hospital de extrema, mas o quadro de saúde da vítima agravou e teve a necessidade de ser transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco, a Ambulância de Suporte Avançado de Extrema conduziu a vítima para a Capital com Traumatismo Crânio Encefálico grave (TCE)

