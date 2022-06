Curso de brigadista em incêndios florestais é realizado em Assis Brasil

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e em parceria com a Prefeitura de Assis Brasil, concluiu a obra da ponte sobre o Igarapé Cascata, em Assis Brasil. Localizada no bairro Cascata, a ponte mista de perfil metálico, concreto e madeira, com extensão de 15 metros, garante o acesso de famílias e interliga os dois bairros ao restante da cidade.

Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a parceria firmada entre Estado e Prefeitura de Assis Brasil fortalece e garante melhorias aos moradores do bairro.

“Mais uma ponte entregue, fruto da união e parceria entre Estado e Município no trabalho de garantir o acesso dessas famílias que por anos contaram apenas com passarelas e vielas”, destacou o presidente.

Com auxílio de equipamentos, as estacas metálicas foram cravadas e receberam concretagem nos blocos de fundação e nas estruturas de contenção, com viga e execução da fixação do tabuleiro, além da implantação de um sistema de drenagem profunda, associado à construção da estrutura.

“Mais um compromisso sendo cumprido e mais uma determinação do nosso governo, que sempre tem buscado ouvir quem mais precisa”, enfatiza o diretor de Desenvolvimento Regional, Tony Roque.

Os trabalhos do Deracre seguem por todo o estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida e da trafegabilidade dos acreanos.