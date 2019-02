As atividades acadêmicas devem começar até o segundo semestre do ano.

A oferta do tão sonhado curso de Medicina em Cruzeiro do Sul já é uma realidade. Nesta segunda-feira, 18, o diretor-executivo dos cursos de Medicina do grupo Nre Educacional, Paulo Marcondes, reuniu-se com a chefe de gabinete do prefeito, Idelcleide Cordeiro, e com a secretária de Saúde, Juliana Pereira, para tratar sobre o assunto e definir parcerias.

Autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) a implantar uma filial, o Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), centro educacional que ofertará o curso, é uma instituição de ensino superior privada que compõe o grupo Nre.

“Já temos um local alugado, que está em fase final de construção e adaptação. Estamos comprando os livros e material que serão utilizados no curso. Eu vim aqui para conversar com os parceiros: Prefeitura e médicos”, frisou Marcondes.

Ainda segundo Paulo, as atividades acadêmicas devem começar até o segundo semestre do ano. Todo os insumos e serviços utilizados na instituição educacional são contratados no município, o que impacta positivamente na economia local.

“Qualquer faculdade que se instala em um município traz consigo grande desenvolvimento, em especial, na área econômica. Essa faculdade de Medicina em Cruzeiro do Sul é a realização de um sonho, pois muitos alunos que saem em busca do curso, até mesmo em outros países, poderão ficar aqui, gerando emprego e renda na nossa cidade”, salientou Idelcleide Cordeiro.

Para a secretária de Saúde, Juliana Pereira, a faculdade vai refletir também na melhoria dos serviços de saúde ofertados à população.

