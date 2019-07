Foi realizado na noite do último sábado, dia 27, o encerramento do curso preparatório de modelo e manequim, que aconteceu no Centro Cultural de Brasiléia. Com duração de duas semanas, os participantes obtiveram conhecimentos nas áreas de; postura, andamento, passarela, moda, make hair, fotografia, etiqueta e iniciação, coordenado pela promoter do Miss Brasiléia, Leandra Abreu, junto com Rooservelt Guerra e Roberto Ribeiro.

Os pais e mães foram prestigiar o evento, juntamente com a miss Brasiléia 2019, Laís Satunaka, que fez abertura, além de participações dos modelos Thais Sabrina e Alisson Amorim. Além de convidados, familiares e amigos lotaram o evento para o desfile de encerramento.

Com o coração cheio de felicidade a coordenadora comentou sobre o objetivo do evento que deixou muitas crianças felizes e principalmente os pais dos alunos que confiaram na equipe, “foi um momento de grande satisfação é felicidade de saber que vários pais e mães colocaram seus filhos parar aprender a ter postura, andar e principalmente, perder a timidez. Nosso Município é carente de cultura e os pouco talentos que temos, não dão valor. Fomos criticados e outros não acreditava em nosso trabalho, mais com cabeça erguida corremos atrás e demos conta do recado e fomos muito bem elogiados pelo nosso trabalho”, destacou.

Comentou ainda que fizeram o trabalho com muito amor e o retorno, foi ver os olhos das crianças brilhando de felicidade estampada no rosto, e que sonhar por dias melhores não tem preço que pague.

