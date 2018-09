Que o Acre ocupa a segunda posição no ranking de estados mais violentos do país nós já sabemos. Agora, quando esses dados são enumerados e comparados com dados de anos anteriores, a situação se mostra ainda mais preocupante.

De acordo com informações do Fórum Brasileiro de Segurança, que fez o mapa da violência com informações no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o aumento de homicídios dolosos – quando há a intenção de matar – registrou um recorde em 2017: 502 vítimas. Um aumento de 147% se comparado com o ano de 2014.

De acordo com informações da EBC, que fez questão de repercutir a informação, há outros fatores alarmantes em se tratando de Acre.

“Outros fatores alarmantes sobre o estado acreano são o crescimento do número de roubos no estado – 85% entre os anos de 2013 e 2017 e o constante aumento de jovens nas práticas criminosas, seja como vítimas ou como autores”, divulgou.

O cálculo para classificar os estados por índice de violência foi baseado na da taxa de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes.