A I Semana Evangélica de Epitaciolândia agora faz parte do Calendário de Eventos do Município, a lei foi sancionada pelo Prefeito Tião Flores, e esse ano a AMPEB (Associação Municipal de Pastores de Epitaciolândia a Brasiléia) em parceria com a Prefeitura de Epitaciolândia, SEBRAE e Governo do Estado realizou a I Versão do Evento.

A Festa Gospel aconteceu nas noites de quarta 31/07 e quinta 01/08, no Parque Municipal de Eventos antigo aeroporto, após a abertura oficial o Prefeito Tião Flores ao fazer uso da palavra reafirmou seu compromisso de apoiar o evento. “Hoje Epitaciolândia vive um momento ímpar, pois estamos juntamente com a AMPEB realizando um grande evento que é I Semana Evangélica de Epitaciolândia, e eu quero aqui diante de todos reafirmar o compromisso de apoiar irrestritamente a realização da semana evangélica.” Enfatizou Flores.

A após as falas e a pregação oficial o momento mais esperado por todos. A apresentação da dupla Gospel Daniel e Samuel, que com carisma, simplicidade e muita música contagiaram uma verdadeira multidão de fiéis que juntos cataram os sucessos já conhecidos no mundo evangélico.

No final do Show o Prefeito Tião Flores homenageou todos os pastores presentes no evento como uma forma de agradecer pela parceria na realização deste evento que sem sombra de dúvidas foi bem aceito pela população epitaciolandense.

