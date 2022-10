De 11 a 14 anos : Saúde alerta para vacinação contra meningite

O Ministério da Saúde (MS) ampliou o público-alvo para ações de imunização em 2022. Desde setembro, a vacina contra a meningite ACWY é ofertada temporariamente para adolescentes de 11 a 14 anos. O imunizante está disponível em todas as unidades básicas de saúde (UBS) dos municípios.

No Acre, até setembro foram notificados 51 casos suspeitos de meningite. Desses, nove foram confirmados, sendo seis em Rio Branco, um em Cruzeiro do Sul, outro em Manoel Urbano e o último em Porto Walter. Um óbito também foi confirmado pela doença na capital.

“É importante lembrar que a meningite é uma doença grave e com alto índice de mortalidade. Reforçamos a importância de levarem as crianças e adolescentes a um dos postos para atualização da situação vacinal, a fim de evitar surtos”, enfatizou Helena Catão, responsável pela área técnica das meningites no Acre.

Sobre a doença

Trata-se de uma inflamação grave, que atinge a membrana da meninge, responsável por revestir o cérebro e a medula espinhal. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a enfermidade é considerada endêmica no Brasil.

Sintomas da meningite

Os sinais da inflamação variam conforme o tipo da doença e a faixa etária do paciente. Os principais sintomas são forte dor de cabeça, vômitos e rigidez no pescoço, com dificuldade de encostar o queixo no peito. Outros sintomas comuns são febre, hipersensibilidade à luz, manchas vermelhas no corpo, sonolência excessiva e confusão mental.

Em casos graves, os infectados também podem ter convulsões. Bebês e crianças ainda apresentam irritabilidade, estufamento da moleira, dificuldade para mexer o pescoço e moleza no corpo.