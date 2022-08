+ De volta às oitavas da Série D após 4 anos, Rio Branco-AC reencontra algoz de eliminação em 2009

Rio Branco-AC e ASA se enfrentam nos dois próximos domingos, 7 e 14 de agosto. O jogo de ida é no estádio Florestão, na capital do Acre, às 19h. A partida de volta será no estádio Coracy Fonseca, em Arapiraca (AL), às 16h. As partidas são no horário de Brasília (DF).