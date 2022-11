Debaixo de chuva, Bolsonaristas do Acre continuam protesto contra resultado das eleições

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), instalou neste mês um mamógrafo temporário no Hospital Regional da Mulher e da Criança do Juruá, enquanto o aparelho da unidade encontra-se em manutenção na capital.

O serviço é ofertado a toda região do Vale do Juruá, de segunda a sexta-feira, e os agendamentos são realizados pelos municípios, no Sistema Estadual de Regulação (SISREG).

No momento de marcar o exame a mulher deve apresentar a solicitação médica e as cópias dos documentos de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de endereço, para a realização do cadastro que facilita a emissão do laudo.

“Pedimos às pacientes que já estavam com a mamografia agendada para, a partir do dia 16 de novembro, procurar a recepção do ambulatório da maternidade para remarcar o exame. Aproveitamos para reforçar que a mamografia na prevenção do câncer de mama tem a função essencial de detectar a doença ainda em fase inicial para que seja possível iniciar o tratamento precocemente”, enfatizou a coordenadora da regional de Saúde do Juruá, Catiana Rodrigues.

Dessa forma, as chances de cura aumentam consideravelmente e os impactos da doença são minimizados. As associações médicas brasileiras recomendam começar a fazer mamografia de rotina a partir dos 40 anos de idade.

Em geral, o exame é anual é indicado para mulheres de 50 a 69 anos sem sinais e sintomas de câncer de mama, uma vez a cada dois anos. Estudos mostram que, quando realizada nessa faixa etária, a mamografia é capaz de reduzir em até 30% o número de óbitos decorrentes do câncer de mama.

“Todas as mulheres na faixa etária de risco devem realizar este exame. Procure um médico ou enfermeiro para uma avaliação”, recomendou Catiana Rodrigues.

